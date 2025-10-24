Parma-COMO LE ULTIME | Fiducia a Britschgi idea Ordonez
Dopo lo sfogo in conferenza stampa, Carlos Cuesta spera in una reazione dei suoi. Non è certo il miglior periodo per affrontare il Como, rivelazione del campionato fino a qui. L'allenatore spagnolo del Parma ha spiegato, davanti ai giornalisti, come sta agendo per risolvere le problematiche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pronti per la sfida in trasferta a Parma Il preview di Parma-Como ? https://comofootball.com/match-preview-parma-vs-como/ - facebook.com Vai su Facebook
? Stop the count Prossimo turno: Milan-Pisa, Napoli-Inter, Sassuolo-Roma, Fiorentina-Bologna, Parma-Como, Lazio-Juventus, Cremonese-Atalanta #SerieA #Milan #milanpress - X Vai su X
Parma-COMO LE ULTIME | Fiducia a Britschgi, idea Ordonez - Con Ndiaye squalificato e senza Almqvist infortunato, Cuesta potrebbe avanzare Bernabé sulla trequarti vicino a Cutrone e promuovere il centrocampista argentino ... Segnala parmatoday.it
Pronostico Parma vs Como – 25 Ottobre 2025 - Alle 15:00 del 25 Ottobre 2025, allo Stadio Ennio Tardini, il Parma ospita il Como in una sfida valida per la Serie A che promette intensità e peso in ... news-sports.it scrive
Parma-Como, il pronostico: ecco l'esito "buono" per entrambe - I lariani hanno esattamente il doppio dei punti in classifica (12 contro 6) e, se si esclude il ko di misura a Bologna (0- Segnala tuttosport.com