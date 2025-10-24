**Parlamento | separazione carriere e riforma degli esami di Stato in aula**
Roma, 24 ott (Adnkronos) - La separazione delle carriere, giunta al voto finale, e la riforma degli esami di Stato sono tra i temi principali della prossima settimana in aula alla Camera e al Senato. A Montecitorio i lavori riprendono lunedì alle 14 con le discussioni generali dei provvedimenti che andranno in votazione da martedì pomeriggio. Si tratta del Dl di riforma degli esami di Stato, già approvato dal Senato e in scadenza l'8 novembre, e del Ddl sulla partecipazione a banche e fondi multilaterali di sviluppo, anche questo già approvato dal Senato. A seguire all'Odg della Camera ci sono la mozione sui percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici e il Ddl di delega al governo per la semplificazione normativa, che è un collegato alla manovra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
