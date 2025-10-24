Parla Noccioli Siamo curiosi di affrontare Prato e Grosseto
Tra gli ex della partita di domenica, l’attaccante Francesco Noccioli. "Tutti gli anni al Ghiviborgo riescono a tirar fuori un allenatore emergente, a rilanciare giocatori e a fare bene con poco budget – ha affermato al Fol –. Bellazzini, l’anno scorso era un valore aggiunto: è rimasto uguale, è esigente, la settimana è tosta. Se non mangi bene, non recuperi bene, alla lunga non riesci a performare. Però in campo la domenica andiamo più forti degli altri. Anche Indiani, che ho avuto, era così maniacale sui video". "Il campo di Ghivizzano non è grandissimo – ha aggiunto –, ma è sicuramente più grande del Buitoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Parla Noccioli. "Siamo curiosi di affrontare. Prato e Grosseto» - "Siamo proprio curiosi di affrontare squadre come Prato e Grosseto – le parole di Noccioli –, per vedere a che livello siamo. Secondo sport.quotidiano.net