Paris FC-Nantes venerdì 24 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Nono turno di Ligue1 che si apre con la sfida tra il neopromosso Paris FC di Gilli e il Nantes di Castro. Entrambe sono uscite sconfitte dall’ultimo turno, contro Lens e Lille e sono nella seconda parte della classifica. I Parisiens hanno ceduto alla distanza ad un Lens decisamente più squadra, ma dopo aver retto e giocato alla pari il primo tempo terminato sull’1 a 1. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
