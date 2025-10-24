Nono turno di Ligue1 che si apre con la sfida tra il neopromosso Paris FC di Gilli e il Nantes di Castro. Entrambe sono uscite sconfitte dall’ultimo turno, contro Lens e Lille e sono nella seconda parte della classifica. I Parisiens hanno ceduto alla distanza ad un Lens decisamente più squadra, ma dopo aver retto e giocato alla pari il primo tempo terminato sull’1 a 1. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Nantes (venerdì 24 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati