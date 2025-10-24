Pareggio-spettacolo tra Meta Catania e Sandro Abate | finisce 6-6 dopo una gara senza respiro

Avellinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Meta Catania e Sandro Abate, valido per il campionato di Serie A di futsal 2025-2026, si è concluso con un pareggio spettacolare, 6-6, al termine di un incontro ricco di emozioni e colpi di scena. La gara, disputata in un clima di grande intensità, ha visto alternarsi i protagonisti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

