Parco ludico e palestra all' aperto in Pineta Zerbi e Waterfront | migliorata la qualità degli spazi

Riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi destinati alla fruizione pubblica all’interno della Pineta Zerbi e dell’area del Waterfront, con l’obiettivo di garantire una migliore vivibilità dei luoghi e una più equilibrata distribuzione delle attività ludiche e sportive. A darne notizia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

