Parco eolico l' assessora Priolo | Massima attenzione in merito agli impatti che potrebbero avere sul territorio

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Massima attenzione in merito agli impatti che i parchi eolici potrebbero avere sul territorio. Siamo al fianco dei comuni e della Provincia di Parma per analizzare e comprendere meglio i due progetti”. Queste le parole dell’assessora regionale all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

