Parcheggio della metro A Anagnina via ai lavori per realizzare altri 258 posti auto
I lavori partiranno a breve e potenzieranno il parcheggio di scambio. Finalmente, gli stalli nella stazione Anagnina, dopo il riordino di quelli destinati ai bus turistici completati giusto in tempo per il Giubileo dei Giovani, verranno aumentati.Nuovi parcheggi nella stazione della metro A. 🔗 Leggi su Romatoday.it
