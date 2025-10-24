Parcheggi speciali in 22 aree per un totale di 7500 posti auto

Sono 22 le aree adibite a parcheggi ‘speciali’ nei giorni di Lucca Comics and Games, per un totale di circa 7500 posti auto giornalieri messi a disposizione per i visitatori. Al momento i ticket sono tutti esauriti solo per la giornata di sabato: rimane quindi ancora aperta la possibilità, per i possessori di biglietto della fiera, di prenotare online in modo da non dover girare a vuoto per lasciare il proprio mezzo. Tra gli spazi destinati ai partecipanti c’è anche l’area dell’ex Molino Pardini, dov’è previsto un servizio navetta gratuito. I divieti di sosta con rimozione in queste zone – che comprendono, tra le altre, Campo di Marte, Macelli, Stazione, viale Luporini, Tagliate, Don Baroni, Polo Fiere, Foro Boario, Palatucci, via dello Stadio, via Gramsci, via Barbantini, Motorizzazione (solo 1 e 2 novembre), Chelini, Gaddi e Officine Lenzi – scatteranno a partire dal 28 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggi speciali in 22 aree per un totale di 7500 posti auto

