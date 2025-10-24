Paralizzato dopo l’incidente in moto compagnia di assicurazioni condannata a maxi risarcimento

La Spezia, 24 ottobre 2025 – Rimasto paralizzato a seguito di un incidente in moto, ottiene un maxi risarcimento dalla compagnia di assicurazioni. La battaglia legale di un quarantenne spezzino rimasto vittima di un grave incidente si è chiusa pochi giorni fa con la sentenza della giudice Adriana Gherardi, che ha certificato un danno patrimoniale di 1.268.992 euro, condannando la compagnia di assicurazioni e la donna che si trovava al volante dell’auto e alla quale è stata addebitata l’esclusiva responsabilità dell’incidente. Il grave incidente nell’estate del 2019. Il drammatico episodio avvenne nell’estate del 2019 lungo la variante Cisa, tra Sarzana e Santo Stefano Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

