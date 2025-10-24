Paradiso delle Signore | Barbara nuova Venere Rosa a rischio

Novembre strappa i veli al grande magazzino più amato di Rai 1: una nuova Venere entra in scena, mentre una vendetta scuote i corridoi. Nelle puntate in onda dal lunedì al venerdì, alle 16, Il Paradiso delle Signore affronta scelte senza ritorno: Irene seleziona la sua prescelta, Adelaide alza la voce, Marcello e Rosa tremano. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

