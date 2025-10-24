Parade Électronique è un osservatorio sulle trasformazioni tecnologiche della musica

La nona edizione di Parade Électronique prosegue al Teatro Arsenale di Milano con gli appuntamenti autunnali del 2025. La rassegna, organizzata da MMT Creative Lab (Musica Musicisti Tecnologie), quest’anno ha come tema Nova Tempora Omnes Mundo – Tecnologia e globalizzazione. Dopo i primi incontri di ottobre, il calendario entra nella seconda fase, dove viene approfondito il rapporto tra intelligenza artificiale e creazione musicale. Il 25 ottobre si svolgerà l’incontro L’intelligenza del contrabbasso. e del fagotto, con un workshop su intelligenza artificiale e improvvisazione. All’interno dell’evento il contrabbassista Ferdinando Romano e il fagottista Gianmarco Canato proporranno una performance che mette in dialogo strumenti acustici, elettronica e algoritmi di machine learning. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

