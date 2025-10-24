Papu Gomez out contro la Juve Stabia telefoni caldi tra Oughourlian e Figoli
Nel giorno in cui il reparto marketing del Padova (plauso d'obbligo al duo Enrico Corvaglia e Carlo Franceschi) viene celebrato per la “Miglior campagna promo pubblicitaria club” alla 14° edizione del Sport Marketing Award, per l'ideazione e la realizzazione della maglia celebrativa per i 115. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Papu Gomez si ricandida dopo la lunga squalifica per doping: "Incubo finito, sogno Padova in A"
Padova, la presentazione del campione del mondo argentino Papu Gomez: il video
Papu Gomez, quasi certa la sua assenza per domenica contro la Juve Stabia - Il forfait dell'argentino, acclamato ieri come una star al Macron Store, è quasi certo.
Papu Gomez pronto al debutto: mercoledì l'incontro con i tifosi. Euganeo verso il tutto esaurito per la partita con la Juve Stabia - Dopo due anni di sosta forzata a causa della squalifica per doping, il campione del mondo argentino è ...
Papu Gomez, il campione del mondo argentino pronto al debutto nel Calcio Padova: «La squadra ha una mentalità vincente» VIDEO - È tutto pronto per l'attesissimo debutto di Papu Gomez all'Euganeo.