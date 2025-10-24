Papiri doppio ex di Spal e Russi | Bei ricordi | Per risalire serve un gruppo come il nostro

Da qualche mese Stefano Papiri ha ceduto la licenza da tassista e a 58 anni si gode la pensione nella Capitale. A Ferrara il suo nome riporta alla mente le stagioni memorabili della doppia promozione dalla C2 alla B, ma anche cocenti delusioni come la retrocessione dalla cadetteria e soprattutto la finale playoff persa allo stadio Bentegodi contro il Como. Giocò in biancazzurro dal 1990 al 1995, poi curiosamente nella stagione 2000-01 militò nel Russi. Nel primo e unico campionato professionistico disputato dal club romagnolo, che retrocesse immediatamente in maniera rocambolesca al termine di un torneo altalenante terminato col ko nei playout contro il Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Papiri, doppio ex di Spal e Russi: "Bei ricordi": "Per risalire serve un gruppo come il nostro"

