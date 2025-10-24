Papa | si tende a rifiutare il matrimonio

Servizitelevideo.rai.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.36 "Non possiamo ignorare che si tenda a rifiutare il matrimonio"."Siamo chiamati a sostenere e difendere la famiglia" Così il Papa, sottolineando che occorre "restituire alla maternità la sua piena dignità" con "iniziative concrete". Poi ammonisce: "In "mondo lacerato da conflitti, disuguaglianza e abusi" dobbiamo diventare "esperti nella riconciliazione,fiduciosi che il bene sia più forte del male". Mette in guardia sui populismi che dividono. E sull'Intelligenza artificiale: "Rischi di isolamento e perdita di posti di lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

