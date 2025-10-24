Papa | si tende a rifiutare il matrimonio
15.36 "Non possiamo ignorare che si tenda a rifiutare il matrimonio"."Siamo chiamati a sostenere e difendere la famiglia" Così il Papa, sottolineando che occorre "restituire alla maternità la sua piena dignità" con "iniziative concrete". Poi ammonisce: "In "mondo lacerato da conflitti, disuguaglianza e abusi" dobbiamo diventare "esperti nella riconciliazione,fiduciosi che il bene sia più forte del male". Mette in guardia sui populismi che dividono. E sull'Intelligenza artificiale: "Rischi di isolamento e perdita di posti di lavoro". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mara Maionchi a «Oggi»: «Nel 1965 piantai le tende davanti all’ufficio del vostro direttore e ottenni la prima copertina di Ornella Vanoni» - facebook.com Vai su Facebook
La mentalità oggi prevalente tende a dare valore all’esistenza se produce ricchezza o successo, dimenticando che l’essere umano è una creatura limitata. Perciò la fragilità degli #anziani viene nascosta o allontanata. Ma l’invecchiamento è parte della meravi - X Vai su X
Leone XIV: “non possiamo ignorare le tendenze a non apprezzare o rifiutare il matrimonio” - “Non possiamo ignorare le tendenze, in tante regioni del mondo, a non apprezzare, o addirittura a rifiutare il matrimonio”. Riporta agensir.it
Il Papa accoglie gli omosessuali, ma rassicura i tradizionalisti: “La dottrina sul matrimonio non cambia” - Roma, 18 settembre 2025 – Nulla si cancella, la benedizione dei gay uniti in relazione, niente si cambia, la dottrina della Chiesa sulla sessualità. Riporta quotidiano.net
Papa Leone XIV sui gay: “Chiesa aperta a tutti, ma dottrina su matrimonio e sessualità non cambia” - In una nuova intervista pubblicata oggi in Perù il Pontefice ha ribadito che la Chiesa rimane aperta a "tutti, tutti, ... Lo riporta fanpage.it