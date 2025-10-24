Papa Leone XIV | l’uomo dietro l’abito talare

Si è tenuto a Roma il 14 ottobre un incontro organizzato da Mediatrends America – Europa  alla presenza di diplomatici, ambasciatori e giornalisti avente ad oggetto la figura di Papa Leone XIV da un punto di vista diverso, quello dell’essere umano, indagando però il suo sentire spirituale e il suo rapporto con l’America. Relatore Sua . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

