Papa Leone non assolve i sindacati | Incapaci di difendere i poveri

All’incontro con i Movimenti popolari Prevost bastona i colleghi di Landini: «C’è un vuoto etico, il male entra». Storica visita di re Carlo III in Vaticano: per la prima volta un monarca inglese ha pregato insieme al pontefice. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Papa Leone non assolve i sindacati: «Incapaci di difendere i poveri»

News recenti che potrebbero piacerti

Papa Leone ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare alcuni decreti - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV è intervenuto oggi alle celebrazioni per gli 80 anni della Fao, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Il Pontefice ha duramente condannato l'uso recente della fame come arma di guerra. "Gli scenari dei conflitti - X Vai su X

Leone XIV: ai leader sindacali di Chicago, “rispettare la dignità dei più vulnerabili è segno di una società giusta” - Lo ha affermato Papa Leone XIV accogliendo oggi in Vaticano una delegazione di leader sindacali e rappresentanti del ... Si legge su agensir.it

Papa Leone XIV toglie allo Ior gli investimenti in esclusiva - Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti ... Secondo tg24.sky.it