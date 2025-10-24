Papà Cenci una vita nei boschi a cercare tartufi | trovate già due trifole di mezzo chilo

Città di Castello, 24 ottobre 20225 – A pochi giorni dal taglio del nastro della 45esima edizione del Salone nazionale bianco pregiato in programma a Città di Castello nel centro storico da venerdi 31 a domenica 2 novembre, storie di vita, straordinarie e autentiche come quella della famiglia di Diego Cenci, colorano di valori e significati universali la manifestazione, fra le più importanti a livello nazionale. E a proposito dei Cenci, Diego 46 anni, marito di Elisa Pellegrini e babbo di quattro figli che crescono con la passione per la secolare attività di “cavatori”, ha già all'attivo due trifole bianche da urlo scovate nei boschi dell'Alto Tevere: mezzo chilo ciascuna di profuno e bontà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

