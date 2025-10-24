Paolo a Fanpageit | Mi pagavano per mettere dei like poi ho scoperto da dove venivano quei soldi

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni le truffe che promettono lavori da sogno, con stipendi da migliaia di euro in cambio di poche ore di lavoro al giorno, sono esplose. Il loro successo si basa su un elaborato gioco di manipolazione delle vittime. A Fanpage.it il racconto di Paolo, un ragazzo che ha risposto all'annuncio e ha rischiato di finire travolto da questa truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

