Paolo a Fanpageit | Mi pagavano per mettere dei like poi ho scoperto da dove venivano quei soldi
Negli ultimi anni le truffe che promettono lavori da sogno, con stipendi da migliaia di euro in cambio di poche ore di lavoro al giorno, sono esplose. Il loro successo si basa su un elaborato gioco di manipolazione delle vittime. A Fanpage.it il racconto di Paolo, un ragazzo che ha risposto all'annuncio e ha rischiato di finire travolto da questa truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Vivi nel mio cuore straziato" Oggi, 21 ottobre, ricorre il compleanno di Eleonora Giorgi. Il figlio Paolo Ciavarro ha tracciato un ricordo della sua mamma - facebook.com Vai su Facebook
Alberto Matano chiede a Paolo Belli di raccontare di sé a #BallandoConLeStelle , una voce dietro le quinte: "Facciamo le 5" - X Vai su X
Paolo a Fanpage.it: “Mi pagavano per mettere dei like, poi ho scoperto da dove venivano quei soldi” - Negli ultimi anni le truffe che promettono lavori da sogno, con stipendi da migliaia di euro in cambio di poche ore di lavoro al giorno, sono esplose ... fanpage.it scrive