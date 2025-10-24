Paolillo | Milan-Como a Perth? Sono veramente contrario a queste esigenze commerciali

In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex amministratore nerazzurro Ernesto Paolillo ha voluto spendere delle parole sul Milan.

Secondo Tuttosport il Milan è stregato dalle prestazioni del giapponese In caso di mancato rinnovo a Maignan, i rossoneri punterebbero sul portiere del Parma

In un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, l'ex amministratore delegato Ernesto Paolillo tra le varie tematiche ha parlato anche di Milan, della questione Milan-Como.

Nella notte italiana, la Football Australia ha inviato una lettera ufficiale alla FIFA per dare il via libera all'organizzazione di Milan-Como a Perth.

Sulla partita Milan-Como da giocare a Perth in Australia è intervenuto anche l'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paolillo che ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.