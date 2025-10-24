Paolillo | Chivu fantastico l’Inter è tornata affamata Ecco cosa mi hanno detto su di lui

Inter News 24 Le parole di Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, sui nerazzurri dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’ Inter, ha parlato a TMW del momento dei nerazzurri. INTER TORNATA NELLA SUA MIGLIORE VERSIONE – Sì, assolutamente. La vedo rabbiosa, affamata, con molta sicurezza da parte dei giocatori, con un’attenzione molto giusta. E soprattutto con un allenatore che ha carisma con i giocatori e questo è molto positivo. RICORDO DI CHIVU – Fantastico, un impegno agonistico sempre al massimo, poi un comportamento verso la società esemplare. 🔗 Leggi su Internews24.com

