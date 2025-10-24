Con la benedizione di padre Marzio, Pantano da ieri vanta una nuova palestra omologata Coni per basket e volley, con nuovo parcheggio dirimpetto da 18 posti, di cui 2 per le persone con disabilità. Al guardiano del convento dei Cappuccini, pantanese doc, è toccata la parte più nobile della cerimonia di inaugurazione dell’impianto sportivo di via Confalonieri, realizzato dall’amministrazione comunale in quasi tre anni di lavori e un investimento da oltre 3,8 milioni di euro. A testare le qualità del campo di gioco, subito dopo taglio del nastro e convenevoli, sono stati gli studenti della 3ªC dell’Istituto comprensivo Olivieri, impegnati in due minimatch sotto lo sguardo allegro del preside Flavio Bosio, della vicepreside Renata Porta e del pubblico seduto nella tribuna da 108 posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pantano, ecco la nuova palestra. Per studenti e società sportive: "Un gioiello, anche tecnologico"