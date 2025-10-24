Arezzo, 24 ottobre 2025 – . A casa gli ultimi 13 lavoratori. "Le abbiamo tentate di tutte ma alla fine l'azienda non aveva più commesse. Dopo il taglio della corrente elettrica ecco la chiusura dello stabilimento e le lettere di licenziamento agli ultimi 13 dipendenti". Alessandro Mugnai, dirigente della Filctem Cgil, annuncia la fine di un miracolo solo annunciato e mai concretizzato. "Nel luglio 2022 - ricorda Mugnai - lanciammo la vertenza del panno del Casentino. Grande eco mediatica, molte promesse, alcuni tentativi ma tutto si è rivelato vano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panno del Casentino addio, ha chiuso la Manifattura