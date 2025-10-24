pannelli agrivoltaici impattanti va tutelato il territorio di finale

I progetti di pannelli agrivoltaici che si vorrebbero realizzare in territorio finalese stanno alimentando forte preoccupazione. "I progetti – calcola la segretaria del Pd di Finale e Massa Finalese Anna Baldini (nella foto) – riguarderebbero il 4% dell’intera superficie comunale. A sindaco e Regione chiediamo vigilanza e chiarezza rispetto all’impatto su attività agricole e paesaggio". A portare a conoscenza dell’idea, in qualche caso già in fase di valutazione delle proposte, di installare su terreni agricoli questi impianti è lo stesso Pd, allarmato per le conseguenze a colture e paesaggio. "Pur riconoscendo che norme europee e nazionali promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili e tali impianti possono rappresentare un’opportunità di reddito per gli agricoltori, non si può ignorare – avverte Baldini – il rischio di una trasformazione irreversibile dell’ambiente rurale locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

