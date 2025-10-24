Pandev sicuro | Chivu è come Mourinho in un aspetto Ecco il fattore decisivo contro il Napoli su Bonny…
Le parole di Goran Pandev, ex calciatore, sulla situazione attuale dell'Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Goran Pandev ha parlato a La Repubblica in vista di Napoli Inter. ANEDDOTO SUL TRIPLETE – Uno su tutti: la semifinale con il Barcellona nel 2010. All'andata mi faccio male, provo a recuperare per il ritorno, non ci riesco. Vado da Mourinho e lui, invece di preoccuparsi, sghignazza: aveva già pensato di far giocare Chivu esterno d'attacco. È andata bene, visto che ci è toccato difendere, specialmente dopo l'espulsione di Motta. La carbonara prima delle partite? Verissimo.