Inter News 24 Le parole di Goran Pandev, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Goran Pandev ha parlato a La Repubblica in vista di Napoli Inter. ANEDDOTO SUL TRIPLETE – Uno su tutti: la semifinale con il Barcellona nel 2010. All’andata mi faccio male, provo a recuperare per il ritorno, non ci riesco. Vado da Mourinho e lui, invece di preoccuparsi, sghignazza: aveva già pensato di far giocare Chivu esterno d’attacco. È andata bene, visto che ci è toccato difendere, specialmente dopo l’espulsione di Motta. La carbonara prima delle partite? Verissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pandev sicuro: «Chivu è come Mourinho in un aspetto. Ecco il fattore decisivo contro il Napoli, su Bonny…»