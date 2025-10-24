Pandev | All’Inter prima delle partite mangiavamo carbonara Chivu mi ricorda Mourinho

L’ex calciatore di Napoli e Inter Goran Pandev, ora commentatore a Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Repubblica alla vigilia del big match di campionato tra le due squadre. L’intervista a Pandev. È vero che prima delle partite alcuni di voi mangiavano pasta alla carbonara? « Verissimo. All’inizio mi stupivo. Alla Lazio andavamo avanti a bresaola. Ma quell’Inter era un gruppo di campioni, per cui conta più la serenità rispetto ai cinquanta grammi di peso in meno ». Avrebbe mai immaginato Chivu allenatore dell’Inter? « Allora no, lo confesso. Ma aveva carisma. Devi averlo per essere capitano della Romania ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pandev: «All’Inter prima delle partite mangiavamo carbonara, Chivu mi ricorda Mourinho»

Altre letture consigliate

Pandev e l'aspetto che intriga di questa Inter - X Vai su X

A Repubblica: «Per l’Inter non sarà una passeggiata contro il Napoli. Conte, soprattutto in campionato, è un fuoriclasse. Mi aspetto che possa essere decisiva una grande giocata». - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, le partite in TV: orario e calendario della prima giornata - 4 con il Borussia Dortmund, oggi Inter e Atalanta scendono in campo come da programma delle partite della prima giornata del girone unico della ... Riporta fanpage.it

Pandev stuzzica Chivu e lui risponde citando Mourinho: “Goran, l’ha detto qualcuno prima di me. Non sono scemo” - 2 all’esordio stagionale in Champions League dopo una prova solidissima, che ha visto Sommer e Thuram – i due più criticati ... Segnala ilfattoquotidiano.it