Pandev | All’Inter prima delle partite mangiavamo carbonara Chivu mi ricorda Mourinho

L’ex calciatore di Napoli e Inter Goran Pandev, ora commentatore a Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Repubblica alla vigilia del big match di campionato tra le due squadre. L’intervista a Pandev. È vero che prima delle partite alcuni di voi mangiavano pasta alla carbonara? « Verissimo. All’inizio mi stupivo. Alla Lazio andavamo avanti a bresaola. Ma quell’Inter era un gruppo di campioni, per cui conta più la serenità rispetto ai cinquanta grammi di peso in meno ». Avrebbe mai immaginato Chivu allenatore dell’Inter? « Allora no, lo confesso. Ma aveva carisma. Devi averlo per essere capitano della Romania ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

