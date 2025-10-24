Panatta | Al posto di Sinner avrei giocato la Davis ma oggi le condizioni sono diverse Per me era meglio prima

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervenuto ad un evento organizzato al “Circolo Antico Tiro a Volo” di Roma, Adriano Panatta ha parlato di come è nata la sua fede calcistica giallorossa e si è soffermato anche su Jannik Sinner. «Non so per quale motivo sono diventato romanista, forse perché da bambino mi hanno portato a vedere la Roma», ha esordito Panatta. «Mio fratello è romanista, tutti quanti romanisti, tranne mio padre che è laziale. La squadra che porto nel cuore? Quella che ha vinto il primo scudetto, mi ha regalato gioie infinite. Le tifoserie sono tutte uguali, ma quella della Roma quando vai all’Olimpico ha qualcosa di diverso», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

panatta al posto di sinner avrei giocato la davis ma oggi le condizioni sono diverse per me era meglio prima

© Ilnapolista.it - Panatta: «Al posto di Sinner avrei giocato la Davis, ma oggi le condizioni sono diverse. Per me era meglio prima»

Altre letture consigliate

panatta posto sinner avreiPanatta: “Al posto di Sinner avrei giocato, ma questa Davis fa ridere. Musetti? Diverte” - Interviste | L’ex campione: “Per questa generazione più è importante il riposo di una coppa. ubitennis.com scrive

panatta posto sinner avreiPanatta e la gag su Sinner: "Non ne posso più, mi fermano per strada, ma che ne so..." - La leggenda del tennis azzurro ha parlato della scelta del numero due del mondo di non partecipare alle Finals di Coppa Davis 2025 ... Da corrieredellosport.it

panatta posto sinner avreiJannik Sinner presenta la fidanzata ai genitori e allontana le polemiche: «Sulla Davis ho detto tutto». Oggi il derby con Flavio Cobolli: orario e dove vederlo - Jannik Sinner prepara il derby con l'amico Flavio Cobolli e allontana le polemiche sul rifiuto alla convocazione in Coppa Davis: «Accetto tutte le critiche, ho già detto tutto ... Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Panatta Posto Sinner Avrei