Panatta | Al posto di Sinner avrei giocato la Davis ma oggi le condizioni sono diverse Per me era meglio prima

Intervenuto ad un evento organizzato al “Circolo Antico Tiro a Volo” di Roma, Adriano Panatta ha parlato di come è nata la sua fede calcistica giallorossa e si è soffermato anche su Jannik Sinner. «Non so per quale motivo sono diventato romanista, forse perché da bambino mi hanno portato a vedere la Roma», ha esordito Panatta. «Mio fratello è romanista, tutti quanti romanisti, tranne mio padre che è laziale. La squadra che porto nel cuore? Quella che ha vinto il primo scudetto, mi ha regalato gioie infinite. Le tifoserie sono tutte uguali, ma quella della Roma quando vai all’Olimpico ha qualcosa di diverso», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

