Panathinaikos Rafa Benitez è il nuovo allenatore | lo spagnolo ritrova la Roma

Il Panathinaikos apre una nuova fase affidando la panchina a Rafa Benitez, pronto a guidare il club greco con un progetto ambizioso e a lungo termine. L’allenatore spagnolo, fermo da due anni, ha firmato ufficialmente il contratto ed è stato annunciato dal club di Atene all’indomani della sfida di Europa League contro il Feyenoord. L’ex tecnico di Napoli e Inter ha siglato un accordo fino a giugno 2027, prendendo il posto di Christos Kontis, che a metà settembre aveva sostituito Rui Vitoria. Il suo arrivo segna l’inizio di una rivoluzione tecnica per la società biancoverde, che punta a consolidare la propria presenza ai vertici del calcio greco e a rilanciarsi in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

