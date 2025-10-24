Pamela Genini oggi l’ultimo saluto l’entrata della bara su L’ultimo dei Mohicani

Oggi a Strozza, nel Bergamasco, si sono tenuti i funerali di Pamela Genini morta a 29 anni a causa del compagno. Nell'omelia il parroco ha condannato "gli uomini desiderosi di possedere". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pamela Genini, oggi l’ultimo saluto, l’entrata della bara su L’ultimo dei Mohicani

Approfondisci con queste news

Il carro funebre con la bara bianca in cui riposa Pamela Genini è arrivato oggi, poco prima delle 10, alla chiesa parrocchiale di Strozza. In precedenza era arrivata anche Una Smirnova, la mamma di Pamela, insieme agli altri familiari della 29enne. Video dis - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, le giudici all'ex fidanzato: “Basta comparsate in tv, è un testimone” - X Vai su X

Funerale di Pamela Genini: “Un raggio di sole sfigurato da egoismo e prepotenza” - Strozza, all’ingresso della bara bianca sormontata da rose e girasoli la colonna sonora del film L’ultimo dei Mohicani. Come scrive msn.com

L'ultimo addio a Pamela Genini. L'omelia del parroco, sfigurata da egoismo e prepotenza - Prima che la bara di Pamela lasciasse la chiesa un organista ha intonato Nothing compares 2 You, canzone scritta da Prince e resa celebre da Shinead O'Connnor ... Da rtl.it

Femminicidio Pamela Genini, oggi camera ardente a Villa D'Almè: funerali il 24 ottobre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, oggi camera ardente a Villa D'Almè: funerali il 24 ottobre ... Secondo tg24.sky.it