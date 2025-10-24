Pamela Genini oggi i funerali della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin
Questa mattina, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Strozza (Bergamo), si tengono i funerali di Pamela Genini. La 29enne, modella e imprenditrice, è stata uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre nella sua abitazione a Milano. Fuori dalla parrocchia una panchina rossa ricoperta di fiori e le foto di Pamela, accanto a una preghiera tratta da un testo di Sant’Agostino: “La morte non è niente. Sono solo passato dall’altra parte, come fossi nascosto nella stanza accanto. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”. L’inizio della cerimonia è previsto per le 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it
