Pamela Genini l’arrivo del feretro nella chiesa della Bergamasca | i funerali della 29enne uccisa dall’ex

Le immagini mostrano l’arrivo del feretro di Pamela Genini di fronte alla chiesa di Strozza, in provincia di Bergamo. La 29enne è stata uccisa sulla terrazza del suo appartamento a Milano dall’ex compagno, Gianluca Soncin, pochi secondi prima che le forze dell’ordine facessero irruzione nell’abitazione. La ragazza aveva raccontato le violenze subite alle amiche e in risposta ai sanitari che l’avevano visitata lo scorso anno aveva risposto che sì, aveva paura che Soncin potesse ucciderla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pamela Genini, l’arrivo del feretro nella chiesa della Bergamasca: i funerali della 29enne uccisa dall’ex

Scopri altri approfondimenti

Venerdì 24 ottobre, la comunità valdimagnina darà l’ultimo saluto a Pamela Genini. - facebook.com Vai su Facebook

#Femminicidio Pamela Genini, oggi camera ardente a Villa D'Almè: funerali il 24 ottobre - X Vai su X

L’ultimo saluto a Pamela Genini, la chiesa senza tv e il feretro bianco con le rose rosse - Ultimo abbraccio nella mattinata di venerdì 24 ottobre a Strozza per la 29enne uccisa a coltellate dall’ex compagno. Come scrive ecodibergamo.it

Pamela Genini, via vai dalla camera ardente. La madre: "Francesco non ci restituisce il cane, mai stato fidanzato con mia figlia" - Il feretro di Pamela Genini è arrivato a Villa d'Almè ed è stato posizionato nella camera ardente che per tutto il pomeriggio di oggi, 21 ottobre, ha visto il via vai di amici, conoscenti e familiari ... Scrive milanotoday.it

La famiglia di Pamela Genini: «Lasciateci soli con il nostro dolore» - Effettuata l’autopsia e completati gli esami, a metà mattinata di ieri la pm milanese Alessia Menegazzo ha firmato il nulla osta per il rilascio della salma della ragazza di ... Scrive bergamo.corriere.it