Pamela Genini a Strozza Bg l' ultimo saluto alla 29enne

Il carro funebre con la bara bianca di Pamela Genini è arrivato nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Strozza, in valle Imagna per l'ultimo saluto. Poco prima dell'inizio della cerimonia funebre sono giunti la madre della 29enne, uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin (ora in carcere) il compagno della madre e il fratello. La bara bianca con un cuscino di rose rosse è entrata in chiesa sulle note de "L'ultimo dei mohicani". "Oggi è il momento della preghiera. Siamo qui solo per pregare e non per commentare questa che è una tragedia" le parole del parrocco, don Luigi Carminati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

