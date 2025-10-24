Palo pericolante sulla strada chiuso per alcune ore un tratto di via Re David a Bari

E' rimasto chiuso per alcune ore, a causa di un palo pericolante, il tratto di via Re David compreso tra via Postiglione e via Maria Cristina di Savoia, nel quartiere San Pasquale di Bari. A segnalare l'episodio è il consigliere del Municipio 2 Gianfranco Iannola. Sul posto sono intervenuti gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

