Pallavolo Francesca Piccinini inserita nella Hall of Fame internazionale
Un riconoscimento incredibile per una grande ex che ha fatto la storia della pallavolo a Bergamo: si è svolta a Holyoke, in Massachusetts, la cerimonia di premiazione dell’ International Volleyball Hall of Fame, che ha introdotto nell’Olimpo dei grandi del volley mondiale gli eletti della “Classe 2025”. La commissione della IVHF aveva annunciato i nomi di coloro che sarebbero stati ammessi nel maggio scorso, dando appuntamento alla cerimonia che si è svolta sabato 18 ottobre nella città natale della pallavolo. Tra gli eletti c’è l’ex campionessa azzurra e rossoblù Francesca Piccinini, prima donna italiana a ricevere questo riconoscimento, leggenda del volley mondiale e già inserita nella Hall of Fame della pallavolo italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
