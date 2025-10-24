Pallavolo Chieti 1996 tutto pronto per il debutto in Serie C | sabato la prima sfida contro Campobasso
Entusiasmo per la presentazione ufficiale della nuova squadra di Serie C femminile della ASD Pallavolo Chieti 1996, tenutasi al Gran Caffè Theate, nel cuore del Theate Center.Sul palco sono salite le atlete della formazione femminile, insieme allo staff tecnico e alla dirigenza, accolti da amici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pallavolo Chieti 1996. . Serie C Vasto VS PACH96 Basato in diretta sull'app Swish Live ? https://www.swishlive.com/download - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo, l’Italia di Velasco verso il mondiale: tutto quello che c’è da sapere - Stiamo parlando delle ragazze di coach Velasco che domani partiranno per la Thailandia a caccia di una vittoria mondiale conquistata fin qui solo una volta dalla nazionale ... Scrive corrieredellosport.it