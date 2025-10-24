Pallavolo Chieti 1996 tutto pronto per il debutto in Serie C | sabato la prima sfida contro Campobasso

Entusiasmo per la presentazione ufficiale della nuova squadra di Serie C femminile della ASD Pallavolo Chieti 1996, tenutasi al Gran Caffè Theate, nel cuore del Theate Center.Sul palco sono salite le atlete della formazione femminile, insieme allo staff tecnico e alla dirigenza, accolti da amici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pallavolo Chieti 1996. . Serie C Vasto VS PACH96 Basato in diretta sull'app Swish Live ? https://www.swishlive.com/download - facebook.com Vai su Facebook

Pallavolo Chieti 1996, tutto pronto per il debutto in Serie C: sabato la prima sfida contro Campobasso - Il debutto ufficiale in campionato è in programma sabato 25 ottobre alle ore 18, al palazzetto di Colle dell’Ara ... Segnala chietitoday.it

Le ragazze della pallavolo vincono tutto, ecco la generazione di fenomeni - La nuova generazione di fenomeni è tornata ed è fatta dalle ragazze della pallavolo, che in 12 mesi sono riuscite a fare tutto, tranne ... Lo riporta avvenire.it

Il paradosso dell’Italia di pallavolo, vince tutto ma non è 1ª nel ranking per colpa di un algoritmo - La Nazionale maschile di pallavolo ha riconfermato il titolo mondiale dopo quello del 2022, vincendo l’oro iridato. Riporta fanpage.it