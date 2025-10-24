Pallanuoto la Roma Vis Nova piega la resistenza dell’Ortigia nell’anticipo di Serie A1
A Monterotondo (Roma), presso lo Stadio del Nuoto “P. Roghi”, scatta la quinta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nell’anticipo la Roma Vis Nova piega la resistenza dell’Ortigia con lo score di 16-14 ed aggancia il Telimar al quarto posto a quota 8, mentre gli aretusei restano nel gruppo al nono posto a quota 4. Nel primo quarto c’è il festival del gol, con gli attacchi a prevalere sulle difese e gli ospiti chiudono in vantaggio sul 5-6, mentre nella seconda frazione arriva il sorpasso dei capitolini, che arrivano a metà gara in vantaggio sul 9-8. Nel terzo periodo i padroni di casa allungano, arrivando all’ultimo intervallo sul 14-11, per poi contenere il ritorno degli aretusei, amministrando il vantaggio e vincendo per 16-14. 🔗 Leggi su Oasport.it
