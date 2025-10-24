Palladino o Mancini | la dirigenza della Juventus si divide per il post-Tudor Pistocchi

La panchina di Igor Tudor alla Juventus traballa e, tra i possibili sostituti, potrebbero esserci Roberto Mancini o Raffaele Palladino. Palladino o Mancini per il post-Tudor alla Juventus. Il giornalista Maurizio Pistocchi scrive su X: I risultati negativi e il poco minutaggio dei nuovi acquisti fanno seriamente pensare la Juventus ad un cambio in panchina: mentre una parte dei consiglieri di Elkann suggerisce il nome di Mancini, c’è chi pensa a Raffaele Palladino, reduce da una brillante stagione alla Fiorentina, assistito dalla GRSports di Giuseppe Riso, della quale fa parte Marianna Mecacci, fidanzata del direttore sportivo bianconero Francois Modesto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Palladino o Mancini: la dirigenza della Juventus si divide per il post-Tudor (Pistocchi)

