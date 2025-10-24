Palladino Juve non tramonta questa suggestione per la panchina bianconera | Comolli potrebbe sorprendere tutti! Le novità

Palladino Juve, il tecnico svincolato è un’opzione concreta per la panchina se il croato non dovesse invertire la rotta nelle prossime cinque partite. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo e un nome nuovo che spunta all’orizzonte. Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è appeso a un filo sottilissimo e, mentre la società ufficialmente fa quadrato attorno al tecnico, iniziano a circolare le prime, concrete ipotesi per l’eventuale successione. Come riportato dal QS (Quotidiano Sportivo), in caso di ribaltone, Damien Comolli potrebbe sorprendere tutti, puntando su una scommessa giovane e intrigante: Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino Juve, non tramonta questa suggestione per la panchina bianconera: Comolli potrebbe sorprendere tutti! Le novità

Palladino Juve (Gazzetta), può essere lui la nuova scommessa della dirigenza bianconera? Cosa filtra sull’ex allenatore della Fiorentina - Palladino Juve, il tecnico è svincolato dopo l’addio alla Fiorentina: è un’opzione, ma restano in lista anche i big Mancini e Spalletti Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo. juventusnews24.com scrive