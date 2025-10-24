palazzo pretorio tra musica e famiglie

Doppio appuntamento domani al Museo di Palazzo Pretorio. Alle 16 ci sarà un laboratorio per bambini dedicato alla mostra Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini, curata dall’Istututo di storia economica Francesco Datini e ospitata nel museo. Fra le tante curiosità intereressanti dell’esposizione ci sono alcune preziose tavolette di argilla, esempi di contabilità del tempio risalenti al III e II millennio avanti Cristo: dopo una visita alla mostra, in aula didattica i piccoli realizzeranno una tavoletta d’argilla, proprio come quelle in uso migliaia di anni fa. e con l’aiuto di specifici strumenti, impareranno a tracciare i segni della scrittura cuneiforme, utilizzata dagli antichi popoli della Mesopotamia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

