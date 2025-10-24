Palazzo Marino vuole tirare dritto sulla tassa di soggiorno | si potrebbe pagare fino a 10 euro a notte
Prosegue l’iter per aumentare la tassa di soggiorno a Milano, portandola fino a 10 euro a notte (come già previsto a Roma). Lo ha detto il sindaco Beppe Sala parlando con i giornalisti nella mattinata di venerdì 24 ottobre.“Noi andremo avanti nel limite di quello che possiamo fare - ha detto Sala. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
In una stagione di grande incertezza internazionale e di forte attesa per traguardi di pace, l'Aula di Palazzo Marino ha approvato con 21 voti favorevoli e 4 astenuti il mio odg a sostegno della ratifica da parte delle istituzioni dei Corpi civili di pace. - facebook.com Vai su Facebook
#milano Questa mattina sono intervenuta, nella prestigiosa sede di palazzo Marino, alla presentazione ufficiale della piattaforma Sostegninrete promossa da @UILDMnazionale Un impegno importante che punta a favorire l’incontro tra persone con disabilità e - X Vai su X