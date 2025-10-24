PalaRescifina Elodie pronta a infiammare Messina con ben due date

Si intitola “Elodie Show 2025”, il tour che porterà l'artista in concerto per ben due date al PalaRescifina di Messina. Appuntamento il 24 e 25 novembre.Elodie è pronta, dunque, a salire nuovamente sul palco con uno show dall’impronta internazionale, che conferma la forza scenica e il carisma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

