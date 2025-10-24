PalaRescifina Elodie pronta a infiammare Messina con ben due date
Si intitola “Elodie Show 2025”, il tour che porterà l'artista in concerto per ben due date al PalaRescifina di Messina. Appuntamento il 24 e 25 novembre.Elodie è pronta, dunque, a salire nuovamente sul palco con uno show dall’impronta internazionale, che conferma la forza scenica e il carisma. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
+++ULTIMI POSTI PER ENTRAMBE LE DATE!+++ ELODIE IN SICILIA CON DUE DATE! Unica tappa in Sicilia per l'artista romana che sarà in concerto LUNEDI' 24 e MARTEDI' 25 NOVEMBRE al PalaRescifina di Messina, con il suo attesissimo tour nazionale - facebook.com Vai su Facebook