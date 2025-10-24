Pagelle Milan Pisa ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Milan Pisa: ecco i TOP e FLOP della squadra rossonera di Allegri e i nerazzurri di Gilardino. Le valutazioni del match di San Siro Dopo la sconfitta con la Cremonese, il Milan inciampa ancora a San Siro contro una neopromossa. Stavolta arriva un pareggio: 2-2 con il Pisa. I rossoneri erano passati in vantaggio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Milan Pisa, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

News recenti che potrebbero piacerti

Pagelle Milan-Fiorentina, tutti i voti del match di San Siro: Leao trova la sua rivincita, Kean ha poche chance - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle $MilanFiorentina, tutti i voti del match di San Siro: Leao trova la sua rivincita, Kean ha poche chance corrieredellosport.it/foto/calcio/se… - X Vai su X

Pagelle Milan Pisa: i voti ai giocatori rossoneri - Pisa: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 8 del campionato 2025/2026. Da milanlive.it

Pagelle Milan-Pisa 2-2: Cuadrado e Nzola frenano Allegri, Leao illumina, Athekame da colpevole a eroe - Il Milan non sa vincere contro le neopromosse e sbatte anche contro il Pisa di Gilardino: Cuadrado rovina la serata al suo ex allenatore Allegri, Leao non basta ai rossoneri: la cronaca e le pagelle ... Scrive sport.virgilio.it

Milan-Pisa 2-2, le pagelle: Pavlovic come un treno (7), Leao a fasi alterne (6,5). Athekame fa e disfa (6) - Nzola all'86' mette la freccia ma al 93' è Athekame a trovare il pareggio definitivo. Da leggo.it