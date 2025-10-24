Padre di famiglia stroncato dalla malattia | aveva solo 48 anni

Comunità in lutto per la scomparsa di Giacomo Vezzoli, stroncato a soli 48 anni da una grave malattia: era sposato con Stefania e padre di Martina e Leonardo. Lascia nel dolore anche la madre Maria, la sorella Giusy con Alessandro, la nipote Sara, i suoceri e i cognati. Abitava allo Zocco di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondisci con queste news

Della famiglia non si aveva notizia da giorni. Morti madre, padre e figlia di 27 anni #Rovigo #Canaro #monossido #caldaia #tragedia #famiglia #VigilideFuoco - facebook.com Vai su Facebook

Padre di famiglia stroncato dalla malattia: aveva solo 48 anni - Comunità in lutto per la scomparsa di Giacomo Vezzoli, stroncato a soli 48 anni da una grave malattia: era sposato con Stefania e padre di Martina e Leonardo. Da bresciatoday.it

Renzo Bessegato stroncato dalla malattia: lo storico falegname muore a 72 anni. La famiglia ha proseguito per 3 generazioni l'arte della lavorazione del legno - Nano, nella notte fra domenica e lunedì si è spento Renzo Bessegato, componente di una storica famiglia di falegnami ... Segnala ilgazzettino.it

Paolo Agostini, l'imprenditore stroncato dalla malattia a 68 anni: per 50 anni ha lavorato con il fratello nell'azienda calzaturiera fondata dal papà - È deceduto durante la notte tra sabato e domenica, all'ospedale di Piove di Sacco (Pd), Paolo Agostini, industriale della calzatura rivierasca. Si legge su ilgazzettino.it