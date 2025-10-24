Padre di famiglia stroncato dalla malattia | aveva solo 48 anni

Comunità in lutto per la scomparsa di Giacomo Vezzoli, stroncato a soli 48 anni da una grave malattia: era sposato con Stefania e padre di Martina e Leonardo. Lascia nel dolore anche la madre Maria, la sorella Giusy con Alessandro, la nipote Sara, i suoceri e i cognati. Abitava allo Zocco di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

