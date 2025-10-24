Padre arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti sulla figlia minorenne in provincia di Salerno

Orrore ad Agropoli in provincia di Salerno. Arrestato 41enne con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia minorenne. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padre arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti sulla figlia minorenne in provincia di Salerno

