Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti vanno a caccia di conferme, mentre i campani vogliono rimanere in zona playoff. Padova-Juve Stabia si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sulle ali dell’entusiasmo, visto che dopo un avvio di campionato non brillante, hanno colto una bella vittoria a Catanzaro, mettendo la freccia nella corsa playoff. Attualmente occupano il quattordicesimo posto, ma l’obiettivo è risalire ancora. Le Vespe sono reduci dal derby campano vinto contro l’Avellino che li hanno riportati in zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Padova-Juve Stabia, nona giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla