‘Padel for Peace’ | la Cisl di Foggia organizza il torneo amatoriale benefico per aiutare la popolazione di Gaza
Si svolgerà domani, Sabato 25 ottobre, presso il centro sportivo Fovea Padel di Foggia (SS16 km 683) il torneo ‘Padel for Peace’ organizzato dalla Cisl di Foggia. Il torneo amatoriale è a scopo benefico. Infatti, il ricavato della raccolta fondi, derivante dalle quote di iscrizione e dalle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
PADEL for PEACE ?Torneo di padel amatoriale a scopo benefico, organizzato dalla Cisl di Foggia nell'ambito delle iniziative per promuovere una cultura di pace che non consideri mai la guerra inevitabile ? Sabato 25 ottobre - Fovea Padel SS16 km 68 - facebook.com Vai su Facebook
