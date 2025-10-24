‘Padel for Peace’ | la Cisl di Foggia organizza il torneo amatoriale benefico per aiutare la popolazione di Gaza

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà domani, Sabato 25 ottobre, presso il centro sportivo Fovea Padel di Foggia (SS16 km 683) il torneo ‘Padel for Peace’ organizzato dalla Cisl di Foggia. Il torneo amatoriale è a scopo benefico. Infatti, il ricavato della raccolta fondi, derivante dalle quote di iscrizione e dalle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

