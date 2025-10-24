Ottolini Juventus | è lui l’obiettivo numero uno di Comolli ma il Genoa continua a fare muro Cosa succede per il nuovo direttore sportivo

Ottolini Juventus, l’attuale DS del Genoa è il prescelto per il mercato bianconero: accordo vicino, ma il club ligure lo blocca fino a giugno. La  Juventus  avrebbe individuato in Ottolini il suo nuovo Direttore Sportivo. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da  Tuttosport,  Damien Comolli  avrebbe deciso di puntare sulla soluzione “italiana”, affidando le chiavi del mercato a un dirigente che conosce già benissimo l’ambiente bianconero. Un sorpasso decisivo che lo ha visto superare la concorrenza straniera e che apre a un gradito ritorno a  Torino. Ottolini Juve: il profilo che ha convinto Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ottolini Juventus: è lui l’obiettivo numero uno di Comolli, ma il Genoa continua a fare muro. Cosa succede per il nuovo direttore sportivo

