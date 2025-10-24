Ostia vetri nelle lasagne in rosticceria | madre e figlia finiscono in ospedale

Mentre mangiava una lasagna comprata in una rosticceria sotto casa con sua figlia, si è accorta della presenza di pezzi di vetro nella pietanza ma a quel punto era troppo tardi, ne aveva già ingeriti alcuni. Durante la corsa in ospedale, mamma e figlia hanno subito allertato le forze dell'ordine. Vittima dell'episodio è Barbara Castellini, giornalista romana che da due giorni è ricoverata all'ospedale di Ostia in attesa di sapere se dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il pezzo di vetro trovato nell'intestino. Sua figlia è in buone condizioni. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

