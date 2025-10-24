Ostia un' area verde intitolata a Matteo Pellicone

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre alle ore 11:00 si terrà nel municipio X l’inaugurazione del parco Matteo Pellicone. Un atto che intende celebrare Matteo Pellicone, l’uomo che per 32 anni ha guidato con straordinari risultati la federazione italiana judo lotta karate arti marziali. L’evento a cui parteciperanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Ostia, un'area verde intitolata a Matteo Pellicone - Sabato si terrà l'inaugurazione del parco all'esterno del centro olimpico federale che sarà dedicato all'ex presidente per trentadue anni della Fijlkam ... Si legge su romatoday.it

ostia area verde intitolataStazione di Ostia Antica, ecco il bando per riegenerare lo scalo: sarà una porta d'accesso all'area archeologica - Il bando della Regione Lazio, che verrà pubblicato martedì 21 ottobre, darà il via all’iter per rigenerare uno scalo la c ... Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ostia Area Verde Intitolata