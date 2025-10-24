Ostia un' area verde intitolata a Matteo Pellicone
Sabato 25 ottobre alle ore 11:00 si terrà nel municipio X l’inaugurazione del parco Matteo Pellicone. Un atto che intende celebrare Matteo Pellicone, l’uomo che per 32 anni ha guidato con straordinari risultati la federazione italiana judo lotta karate arti marziali. L’evento a cui parteciperanno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
